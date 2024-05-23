Слуцкий научил китайских игроков традиции «присесть на дорожку»
Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий научил китайских футболистов традиции «присесть на дорожку» перед матчем.
Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий научил китайских футболистов традиции «присесть на дорожку» перед матчем.
Эта традиция зародилась еще в Древней Руси, когда люди исповедовали язычество и верили в различные приметы. Тогда хозяином любого дома считался домовой. Ему оставляли подношения в виде хлеба или молока, чтобы заслужить его благословение. А примета «присесть на дорожку» — один из способов уважить домового. В современном варианте люди «присаживаются на дорожку», чтобы подумать о чем-то важном, настроиться, не забыть необходимые вещи.
27 декабря прошлого года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. Предыдущим клубом 53-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019-го по 2022 год.
Под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» не проигрывает 14 матчей и уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая с 33 очками. На втором месте идет «Шанхай Порт», набрав 27 очков. В следующем матче «Шанхай Шэньхуа» встретится в гостях с «Шэньчжэнь Пэн Сити» 26 мая.