Слуцкий научил китайских игроков традиции «присесть на дорожку»

Эта традиция зародилась еще в Древней Руси, когда люди исповедовали язычество и верили в различные приметы. Тогда хозяином любого дома считался домовой. Ему оставляли подношения в виде хлеба или молока, чтобы заслужить его благословение. А примета «присесть на дорожку» — один из способов уважить домового. В современном варианте люди «присаживаются на дорожку», чтобы подумать о чем-то важном, настроиться, не забыть необходимые вещи.