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19:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок РПЛ рассказал о возвращении в футбол после реанимации

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон рассказал, как проходит его реабилитация после перенесенных реанимации и отключения от ИВЛ.

Краснодар
Источник: РИА "Новости"

У экс-футболиста сборной Швеции Кристоффера Олссона было выявлено редкое заболевание мозга.

"Понятное дело, что мне хотелось бы вернуться на поле как можно скорее. Я думаю, это когда-нибудь произойдёт. В то же время я мало думаю и переживаю из-за этого. Знаю, что для этого ещё понадобится немного времени. Надо подождать. Однако я могу ходить, бежать, ещё у меня всё ещё хорошая память. Я становлюсь лучше ото дня в день. Кабели и прочее раньше все время были при мне, но сейчас мне помогает только тот, который помогает делать маленькое дело — отлить. Со мной все будет хорошо, с каждым днём я буду возвращаться.

Я мечтаю вернуться в «Мидтьюлланн», снова тренироваться, вновь увидеть своего сына. Моя сестра приезжает сегодня в гости с одним из сыновей. Я с нетерпением жду встречи с ними, ведь это немногое, что приносит мне радость", — приводит слова Олссона Aftonbladet.

Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. На счету игрока 47 матчей за сборную Швеции. За «Мидтьюлланн» Кристоффер играет с лета 2023 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2026 года.

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