Экс-игрок РПЛ рассказал о возвращении в футбол после реанимации

"Понятное дело, что мне хотелось бы вернуться на поле как можно скорее. Я думаю, это когда-нибудь произойдёт. В то же время я мало думаю и переживаю из-за этого. Знаю, что для этого ещё понадобится немного времени. Надо подождать. Однако я могу ходить, бежать, ещё у меня всё ещё хорошая память. Я становлюсь лучше ото дня в день. Кабели и прочее раньше все время были при мне, но сейчас мне помогает только тот, который помогает делать маленькое дело — отлить. Со мной все будет хорошо, с каждым днём я буду возвращаться.