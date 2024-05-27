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19:49 (мск), источник: Sportmail.ru

«Астон Вилла» подписала новый контракт с экс-тренером «Спартака»

Контракт Унаи Эмери с «Астон Виллой» рассчитан до 2029 года.

Астон Вилла
СпартакЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Как сообщается на сайте клуба из Бирмингема, «Астон Вилла» подписала новый долгосрочный контракт с бывшим тренером московского «Спартака» Унаи Эмери. Клуб второй раз в течение месяца продлил контракт с испанским тренером — прежнее соглашение действовало до 2027 года.

«В “Астон Вилле” все взаимодействует отлично. Фактор поддержки со стороны болельщиков также помогает чувствовать себя как дома. Мы рады продолжить наше путешествие, и наши мечты не знают границ», — заявил Эмери.

52-летний Эмери руководит «Астон Виллой» с осени 2022 года и в первом сезоне вывел команду с 17-го места на итоговую 7-ю позицию в чемпионате Англии. В сезоне-2023/24 команда из Бирмингема заняла четвертое место в чемпионате Англии и впервые с 1983 года завоевала место в Лиге чемпионов.

С июня по ноябрь 2012 года Эмери возглавлял «Спартак». Также он тренировал испанские «Альмерию», «Валенсию», «Севилью», «Вильярреал», лондонский «Арсенал» и французский «ПСЖ». Под руководством Эмери «Севилья» три года подряд становилась победителем Лиги Европы, еще один раз он побеждал в этом турнире вместе с «Вильярреалом».

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