Одноклубник Головина дисквалифицирован за отказ поддержать ЛГБТ*

24-летний малиец отказался принять участие в акции по поддержке ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским), которая прошла в заключительном туре чемпионата Франции. Камара заклеил скотчем надпись «Нет гомофобии» и затейпировал футболку в области плеча, где был расположен логотип турнира, раскрашенный в радужные цвета.

После матча «Монако» извинился за жест футболиста, объяснив его поступок религиозными убеждениями. Сообщалось, что Камара могла грозить дисквалификация на срок до десяти матчей.

«Заслушав доводы Камара и приняв к сведению его отказ на заседании провести одно или несколько мероприятий по повышению осведомленности о борьбе с гомофобией, комиссия решает наложить на него решительное отстранение на четыре матча», — сказано в заявлении лиги.

В матче заключительного тура «Монако» дома разгромил «Нант» (4:0). Камара отличился в этой встрече голом с пенальти и результативной передачей.

Камара выступает за «Монако» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел за монегасков 20 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.