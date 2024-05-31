Источник: Моуринью станет главным тренером «Фенербахче»

По информации источника, с 61-летним тренером согласован контракт до лета 2026 года. Официально об этом может быть объявлено уже сегодня. В «Фенербахче» Моуриньо сменит Исмаила Картала, который прошлым летом возглавил клуб в третий раз.

Последним местом работы Моуриньо была «Рома», из которой он был уволен в январе этого года. На момент отставки португальца команда шла в турнирной таблице Серии А на девятом месте. Моуриньо возглавил «Рому» в мае 2021 года. Вместе с римлянами он выиграл Лигу конференций и выходил в финал Лиги Европы.

Ранее Моуриньо работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и одна — в Лиге Европы. Моуриньо является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.