Источник: Моуринью станет главным тренером «Фенербахче»
Новым главным тренером «Фенербахче» станет именитый португальский специалист Жозе Моуриньо. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
Новым главным тренером «Фенербахче» станет именитый португальский специалист Жозе Моуриньо. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
По информации источника, с 61-летним тренером согласован контракт до лета 2026 года. Официально об этом может быть объявлено уже сегодня. В «Фенербахче» Моуриньо сменит Исмаила Картала, который прошлым летом возглавил клуб в третий раз.
Последним местом работы Моуриньо была «Рома», из которой он был уволен в январе этого года. На момент отставки португальца команда шла в турнирной таблице Серии А на девятом месте. Моуриньо возглавил «Рому» в мае 2021 года. Вместе с римлянами он выиграл Лигу конференций и выходил в финал Лиги Европы.
Ранее Моуриньо работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и одна — в Лиге Европы. Моуриньо является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.
В минувшем сезоне «Фенербахче» занял второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отстав от «Галатасарая» на три балла. Клуб не может выиграть национальный чемпионат с 2014 года.