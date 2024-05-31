Гол Сердара Азмуна помог «Роме» разгромить «Милан»: видео

«Рома» одержала крупную победу над «Миланом» в товарищеском матче — 5:2. Игра проходила в австралийском Перте.

У римской команды отличились Томмазо Бальданзи, Тэмми Абрахам, Анхелино, Пауло Дибала и Сердар Азмун. Голы красно-черных забили Тео Эрнандес и Ноа Окафор.

Иранский форвард Сердар Азмун, известный по выступлениям в Российской премьер-лиге за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», перешел в клуб из столицы Италии прошлым летом, перебравшись из леверкузенского «Байера».