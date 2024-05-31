Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
29.05
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
1.06
Боруссия Д
Реал
Футбол. Кубок России
2.06
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
2.06
Аталанта
Фиорентина
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
26.05
Фрозиноне
Удинезе
26.05
Лацио
Сассуоло
26.05
Верона
Интер
26.05
Эмполи
Рома
26.05
Наполи
Лечче
26.05
Аталанта
Торино
25.05
Милан
Салернитана
25.05
Ювентус
Монца
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Сердара Азмуна помог «Роме» разгромить «Милан»: видео

В Австралии прошел товарищеский матч между двумя итальянскими командами.

Рома
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь

«Рома» одержала крупную победу над «Миланом» в товарищеском матче — 5:2. Игра проходила в австралийском Перте.

У римской команды отличились Томмазо Бальданзи, Тэмми Абрахам, Анхелино, Пауло Дибала и Сердар Азмун. Голы красно-черных забили Тео Эрнандес и Ноа Окафор.

Иранский форвард Сердар Азмун, известный по выступлениям в Российской премьер-лиге за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», перешел в клуб из столицы Италии прошлым летом, перебравшись из леверкузенского «Байера».

«Милан» финишировал на втором месте в чемпионате Италии по итогам сезона-2023/24. «Рома» заняла шестую позицию в турнирной таблице. Чемпионом Италии в нынешнем сезоне стал «Интер».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь