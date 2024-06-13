Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе Эдина Терзича

«Боруссия» на официальном сайте объявила о том, что главный тренер Эдин Терзич покидает команду.

«Мне невероятно больно говорить об этом всем болельщикам черно‑желтых, но сегодня я расстаюсь с “Боруссией”. Для меня было огромной честью выиграть Кубок Германии и вывести этот фантастический клуб в финал Лиги чемпионов.

После матча на «Уэмбли» я попросил о встрече с руководством клуба, потому что после 10 лет работы в Дортмунде я чувствую, что новая эра клуба должна начаться с новым человеком на бровке. Все близкие знают, что в последние несколько недель мне было очень трудно принять это решение, но после интенсивных обсуждений мое мнение не изменилось. Желаю дортмундской «Боруссии» всего самого лучшего. Я не говорю «прощай», я говорю «до свидания», — сказал Терзич.

Ранее СМИ писали о том, что у защитника дортмундцев Матса Хуммельса случился конфликт с Терзичем, из-за чего футболист поставил ультиматум руководству клуба: остается либо он, либо Терзич.

Терзич пришел в «Боруссию» в 2010 году, поначалу работал скаутом и помощником тренера в молодежной академии, подчиняясь тогдашнему главному тренеру команды Юргену Клоппу. Затем работал ассистентом главного тренера, с декабря 2020 года до конца сезона исполнял обязанности главного тренера после отставки Люсьена Фавра, а в мае 2022 года возглавил команду.