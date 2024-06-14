Харри Кейн подвел итоги первого сезона в «Баварии»

«Невероятный опыт. Думаю, игра в таком клубе, как “Бавария”, может только пойти на пользу, позволить выйти на более высокий уровень, поскольку здесь ты находишься под невероятным давлением в каждом матче, от тебя всегда ждут качественной игры.



Конечно, все знают, насколько хороши игроки “Баварии”, как сильны тренеры. Мне очень понравилось пробовать себя на разных стадионах — атмосфера просто потрясающая. Думаю, на Евро в Германии будет так же», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.