Харри Кейн подвел итоги первого сезона в «Баварии»
Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн прокомментировал дебютный сезон в Германии.
Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн прокомментировал дебютный сезон в Германии.
«Невероятный опыт. Думаю, игра в таком клубе, как “Бавария”, может только пойти на пользу, позволить выйти на более высокий уровень, поскольку здесь ты находишься под невероятным давлением в каждом матче, от тебя всегда ждут качественной игры.
Конечно, все знают, насколько хороши игроки “Баварии”, как сильны тренеры. Мне очень понравилось пробовать себя на разных стадионах — атмосфера просто потрясающая. Думаю, на Евро в Германии будет так же», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.
В минувшем сезоне Кейн сыграл 45 матчей за «Баварию» во всех турнирах, где забил 44 мяча и сделал 12 результативных передач. Англичанин стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. Мюнхенцы по итогам сезона остались без трофеев впервые за 12 лет.
Напомним, 30-летний футболист перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» прошлым летом. Действующее трудовое соглашение Кейна с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет €110 млн.