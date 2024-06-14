Нури Шахин стал новым главным тренером дортмундской «Боруссии»

Контракт с 35-летним специалистом рассчитан на три сезона.

«Для меня большая честь стать главным тренером дортмундской “Боруссии”. Я хотел бы поблагодарить всех членов высшего руководства клуба за веру в меня. С самого первого дня мы будем делать все, что в наших силах, а также работать с энергией и страстью, чтобы сделать этот клуб как можно более успешным», — сказал Шахин.

Шахин является воспитанником «Боруссии», за которую провел около 300 матчей. В 2011 году вместе со «шмелями» он стал чемпионом Германии. В 2021 году Шахин закончил игровую карьеру в «Антальяспоре», после чего стал главным тренером команды. Его наилучшим достижением стало седьмое место в турецкой Суперлиге.

В январе 2024 года Шахин вошел в тренерский штаб «Боруссии» и стал помощником Эдина Терзича, который накануне подал в отставку.

В минувшем сезоне «Боруссия» дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» (0:2). В Бундеслиге дортмундцы финишировали на пятой строчке.