«Пари Сен-Жермен» объявил о переходе Сафонова
Вратарь сборной России Матвей Сафонов официально стал игроком «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Вратарь сборной России Матвей Сафонов официально стал игроком «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
С 25-летним россиянином подписан пятилетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года.
«Я очень рад присоединиться к “Пари Сен-Жермен” — одному из крупнейших клубов мира. С нетерпением жду встречи с моими новыми товарищами по команде. Буду защищать новые цвета и буду стараться, чтобы болельщики могли гордиться мной. Вперед Париж!» — сказал Сафонов.
Сумма трансфера составила 20 млн евро с учетом бонусов. Сафонов стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Ранее рекорд принадлежал Кейлору Навасу, который был куплен летом 2019 года у мадридского «Реала» за 15 млн евро.
Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступал за первую команду «быков» с 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 175 матчей, в которых пропустил 208 мячей и 53 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 14 матчей за сборную России.
Ранее сообщалось, что в следующем сезоне в «ПСЖ» не будет неприкасаемого основного вратаря. За место первого вратаря Сафонову предстоит бороться с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и экс-голкипером молодежной сборной Испании Арнау Тенасом.