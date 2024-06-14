«Пари Сен-Жермен» объявил о переходе Сафонова

С 25-летним россиянином подписан пятилетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года.

«Я очень рад присоединиться к “Пари Сен-Жермен” — одному из крупнейших клубов мира. С нетерпением жду встречи с моими новыми товарищами по команде. Буду защищать новые цвета и буду стараться, чтобы болельщики могли гордиться мной. Вперед Париж!» — сказал Сафонов.

Сумма трансфера составила 20 млн евро с учетом бонусов. Сафонов стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Ранее рекорд принадлежал Кейлору Навасу, который был куплен летом 2019 года у мадридского «Реала» за 15 млн евро.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступал за первую команду «быков» с 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 175 матчей, в которых пропустил 208 мячей и 53 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 14 матчей за сборную России.