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10:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Роберто Де Дзерби назначен главным тренером «Марселя»

Бывший главный тренер «Брайтона» и «Шахтера» подписал контракт с французским клубом на 3 года.

Брайтон
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Марсель» на официальном сайте объявил о назначении Роберто де Дзерби на пост главного тренера клуба. По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, контракт 45-летнего итальянца будет рассчитан до июня 2027 года.

«Брайтон», из которого итальянец ушел по окончании сезона, получит 6 миллионов компенсации. Де Дзерби возглавил «чаек» в сентябре 2022 года. Под его руководством клуб сумел занять шестое место в Премьер-лиге, что стало лучшим результатом в истории клуба, а также впервые завоевал право участия в еврокубках.

Ранее Де Дзерби работал в украинском «Шахтере», а также в итальянских клубах — «Сассуоло», «Беневенто», «Палермо» и «Фодже».

«Марсель» — девятикратный чемпион Франции. В минувшем сезоне бело-голубые заняли восьмое место в Лиге 1.

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