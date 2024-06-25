Роберто Де Дзерби назначен главным тренером «Марселя»
Бывший главный тренер «Брайтона» и «Шахтера» подписал контракт с французским клубом на 3 года.
Бывший главный тренер «Брайтона» и «Шахтера» подписал контракт с французским клубом на 3 года.
«Марсель» на официальном сайте объявил о назначении Роберто де Дзерби на пост главного тренера клуба. По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, контракт 45-летнего итальянца будет рассчитан до июня 2027 года.
«Брайтон», из которого итальянец ушел по окончании сезона, получит 6 миллионов компенсации. Де Дзерби возглавил «чаек» в сентябре 2022 года. Под его руководством клуб сумел занять шестое место в Премьер-лиге, что стало лучшим результатом в истории клуба, а также впервые завоевал право участия в еврокубках.
Ранее Де Дзерби работал в украинском «Шахтере», а также в итальянских клубах — «Сассуоло», «Беневенто», «Палермо» и «Фодже».
«Марсель» — девятикратный чемпион Франции. В минувшем сезоне бело-голубые заняли восьмое место в Лиге 1.