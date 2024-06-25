Роберто Де Дзерби назначен главным тренером «Марселя»

«Марсель» на официальном сайте объявил о назначении Роберто де Дзерби на пост главного тренера клуба. По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, контракт 45-летнего итальянца будет рассчитан до июня 2027 года.

«Брайтон», из которого итальянец ушел по окончании сезона, получит 6 миллионов компенсации. Де Дзерби возглавил «чаек» в сентябре 2022 года. Под его руководством клуб сумел занять шестое место в Премьер-лиге, что стало лучшим результатом в истории клуба, а также впервые завоевал право участия в еврокубках.