Погба — о дисквалификации: Все кончено, меня больше не существует
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своих эмоциях в связи с дисквалификацией за допинг.
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своих эмоциях в связи с дисквалификацией за допинг.
«Все кончено, меня больше не существует. Я больше не знаю, кто я. Футбол был моей жизнью, моей страстью. Теперь такое ощущение, будто я потерял себя. Все, чего я добился в своей профессиональной карьере, у меня отобрали», — цитирует Погба нигерийское издание Guardian.
31-летний чемпион мира 2018 года провалил сразу два допинг-теста и в феврале 2024 года был дисквалифицирован на четыре года. В пробе француза был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона.
Поль Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год и вернулся в Турин летом 2022 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за «бьянконери» лишь 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.