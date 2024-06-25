Погба — о дисквалификации: Все кончено, меня больше не существует

«Все кончено, меня больше не существует. Я больше не знаю, кто я. Футбол был моей жизнью, моей страстью. Теперь такое ощущение, будто я потерял себя. Все, чего я добился в своей профессиональной карьере, у меня отобрали», — цитирует Погба нигерийское издание Guardian.

31-летний чемпион мира 2018 года провалил сразу два допинг-теста и в феврале 2024 года был дисквалифицирован на четыре года. В пробе француза был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона.