«Манчестер Юнайтед» может уволить около 250 сотрудников

Как сообщает Daily Mail, после покупки сэром Джимом Рэтклиффом и INEOS 25% акций клуба был назначен широкомасштабный анализ затрат. По его результатам, было рекомендовано сократить количество персонала во всех департаментах.

Сокращения затронут все отделы за исключением фонда «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба считает, что штат клуба должен быть более компактным и проявлять гибкий подход, а также стремится повысить ответственность сотрудников.

Средства, сэкономленные за счет сокращения штата, будут направлены на усиление основной команды, поскольку новые инвесторы ставят в приоритет улучшение результатов «МЮ». Считается, что на решение также повлияли правила АПЛ о прибыли и устойчивом развитии.