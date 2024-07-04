«Манчестер Юнайтед» может уволить около 250 сотрудников
По состоянию на 30 июня 2023 года в штате «красных дьяволов» работало 1112 сотрудников — больше, чем в любом другом клубе АПЛ.
По состоянию на 30 июня 2023 года в штате «красных дьяволов» работало 1112 сотрудников — больше, чем в любом другом клубе АПЛ.
Как сообщает Daily Mail, после покупки сэром Джимом Рэтклиффом и INEOS 25% акций клуба был назначен широкомасштабный анализ затрат. По его результатам, было рекомендовано сократить количество персонала во всех департаментах.
Сокращения затронут все отделы за исключением фонда «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба считает, что штат клуба должен быть более компактным и проявлять гибкий подход, а также стремится повысить ответственность сотрудников.
Средства, сэкономленные за счет сокращения штата, будут направлены на усиление основной команды, поскольку новые инвесторы ставят в приоритет улучшение результатов «МЮ». Считается, что на решение также повлияли правила АПЛ о прибыли и устойчивом развитии.
После сокращения в «Манчестер Юнайтед» будет работать больше человек, чем в ряде клубов АПЛ. Например, в «Челси» насчитывается 788 сотрудников, в «Арсенале» — 649, а в «Манчестер Сити» — 520.