«Бордо» отправлен в третий дивизион из-за финансовых проблем
Шестикратный чемпион Франции «Бордо» официально объявил о переходе в третий французский дивизион из-за финансовых проблем.
Шестикратный чемпион Франции «Бордо» официально объявил о переходе в третий французский дивизион из-за финансовых проблем.
Клуб отказался подавать апелляцию на решение контролирующего органа. При этом жирондинцам до начала сезона необходимо будет раскрыть финансовому регулятору детали своего бюджета. В противном случае клуб может быть переведен в четвертую или пятую по силе лигу.
Таким образом, «Бордо» лишился профессионального статуса. Во Франции клубы, выступающие в национальном чемпионате (третий, четвертый и пятый дивизион), имеют полупрофесиональный статус.
Ранее сообщалось, что один из старейших клубов Франции близок к тому, чтобы подать заявление о банкротстве. «Бордо» мог быть приобретен американской группой Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль», однако переговоры не увенчались успехом.
В июне 2021 года «Бордо» приобрел люксембургско-испанский предприниматель Жерар Лопес с сомнительной репутацией в мире спорта. Ранее он сделал банкротом бельгийский «Мускрон», а также оставил с большими долгами «Лилль» и команду Формулы-1 «Рено». 52-летнему предпринимателю принадлежит португальская «Боавишта», которая также испытывает финансовые проблемы.
«Бордо» был основан в 1881 году. Клуб шесть раз становился чемпионом Франции (1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009), а также выходил в финал Кубка УЕФА в 1996 году. В сезоне-2021/22 «Бордо» занял последнее место в Лиге 1 и впервые за 31 год покинул элитный дивизион. В прошлом сезоне жирондинцы заняли 12-е место в Лиге 2.