«Бордо» отправлен в третий дивизион из-за финансовых проблем

Клуб отказался подавать апелляцию на решение контролирующего органа. При этом жирондинцам до начала сезона необходимо будет раскрыть финансовому регулятору детали своего бюджета. В противном случае клуб может быть переведен в четвертую или пятую по силе лигу.

Таким образом, «Бордо» лишился профессионального статуса. Во Франции клубы, выступающие в национальном чемпионате (третий, четвертый и пятый дивизион), имеют полупрофесиональный статус.

Ранее сообщалось, что один из старейших клубов Франции близок к тому, чтобы подать заявление о банкротстве. «Бордо» мог быть приобретен американской группой Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль», однако переговоры не увенчались успехом.

В июне 2021 года «Бордо» приобрел люксембургско-испанский предприниматель Жерар Лопес с сомнительной репутацией в мире спорта. Ранее он сделал банкротом бельгийский «Мускрон», а также оставил с большими долгами «Лилль» и команду Формулы-1 «Рено». 52-летнему предпринимателю принадлежит португальская «Боавишта», которая также испытывает финансовые проблемы.