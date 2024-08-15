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Экс-футболист «Амкара» возглавил болгарский «Лудогорец»

Руководство многократного чемпиона Болгарии отправило в отставку предыдущего главного тренера после разгромного поражения в квалификации Лиги чемпионов.

Источник: БЕЛТА

Бывший футболист пермского «Амкара» Захари Сираков стал исполняющим обязанности главного тренера болгарского «Лудогорца».

Ранее Сираков тренировал «Лудогорец-2». Главный тренер болгарского клуба Георги Дерменджиева был отправлен в отставку после поражения 13 августа от азербайджанского «Карабаха» со счетом 2:7.

Под руководством Сиракова чемпион Болгарии проведет две встречи в квалификации Лиги Европы против молдавского «Петрокуба».

46-летний Захари Сираков выступал за «Амкар» с 2004 по 2015 год, провел за пермяков 300 матчей и забил 6 голов. Вместе с Сираковым большое количество матчей за клуб из Перми провели еще двое его соотечественников — Мартин Кушев и Георгий Пеев. У болельщиков тех лет была популярна кричалка: «Без болгара нет “Амкара”.

С 2012 года «Лудогорец» неизменно побеждает в чемпионате Болгарии. В копилке клуба из Разграда 13 национальных титулов и 3 победы в Кубке страны.