Экс-футболист «Амкара» возглавил болгарский «Лудогорец»

46-летний Захари Сираков выступал за «Амкар» с 2004 по 2015 год, провел за пермяков 300 матчей и забил 6 голов. Вместе с Сираковым большое количество матчей за клуб из Перми провели еще двое его соотечественников — Мартин Кушев и Георгий Пеев. У болельщиков тех лет была популярна кричалка: «Без болгара нет “Амкара”.