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Вратарь «Арсенала» Рамсдейл перешел в «Саутгемптон»

«Саутгемптон» объявил о трансфере голкипера «Арсенала» Аарона Рамсдейла.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

26-летний вратарь подписал контракт с клубом на четыре года с опцией продления еще на один сезон. По информации Transfermarkt, сумму трансфера составила 21,4 млн евро.

«Саутгемптон» представил нового вратаря команды в образе Хагрида — одного из героев фильмов о «Гарри Поттере».

Рамсдейл перешел в «Арсенал» летом 2021 года из «Шеффилд Юнайтед» за 28 млн евро. Он провел два года в качестве основного вратаря «канониров», но в прошлом сезоне уступил место первого номера испанцу Давиду Райе. Всего Рамсдейл провел за «Арсенал» 89 матчей, в которых пропустил 99 мячей и 32 раза оставил ворота в неприкосновенности.

В прошлом сезоне «Саутгемптон» занял четвертое место в Чемпионшипе и через плей-офф вернулся в элиту английского футбола. На старте нового сезона АПЛ «святые» потерпели два поражения, уступив «Ньюкаслу» (0:1) и «Ноттингем Форест» (0:1).

В субботу, 31 августа, «Саутгемптон» на выезде сыграет против «Брентфорда».