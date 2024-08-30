Вратарь «Арсенала» Рамсдейл перешел в «Саутгемптон»

Рамсдейл перешел в «Арсенал» летом 2021 года из «Шеффилд Юнайтед» за 28 млн евро. Он провел два года в качестве основного вратаря «канониров», но в прошлом сезоне уступил место первого номера испанцу Давиду Райе. Всего Рамсдейл провел за «Арсенал» 89 матчей, в которых пропустил 99 мячей и 32 раза оставил ворота в неприкосновенности.