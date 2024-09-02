Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрик тен Хаг — о провальном старте «МЮ» в АПЛ: Я не Гарри Поттер

Главный тренер «красных дьяволов» прокомментировал результат своей команды в новом сезоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» с тремя очка в трех матчах сезона-2024/25 занимает 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. 1 сентября подопечные тен Хага на домашнем стадионе «Олд Траффорд» с разгромным счетом 0:3 уступили «Ливерпулю».

«Я не Гарри Поттер. Это всего лишь третья игра в сезоне. Нам приходится создавать новую команду. Я объяснял это много раз. У нас есть молодежь и новые футболисты. В матче с “Ливерпулем” сыграли три футболиста, которые ранее не выходили на поле в текущем сезоне. У нашей команды все будет хорошо. В конце сезона, я уверен, у “МЮ” будет шанс завоевать трофей», — приводит слова тен Хага BBC.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — две команды, выигравшие все три стартовых матча нового сезона, лидируют в турнирной таблице АПЛ.

Манчестер Юнайтед
0:3
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 3
1.09.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Эрик тен Хаг
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Луис Диас
(Мохамед Салах)
35′
Луис Диас
(Мохамед Салах)
42′
Мохамед Салах
(Доминик Собослаи)
56′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
6
Лисандро Мартинес
40′
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
37
Кобби Майну
45+1′
10
Маркус Рэшфорд
4
Маттейс де Лигт
65′
69′
5
Харри Магуайр
18
Каземиру
46′
43
Тоби Коллайер
11
Джошуа Зиркзе
23′
86′
14
Кристиан Эриксен
17
Алехандро Гарначо
69′
16
Амад Диалло
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
55′
5
Ибраима Конате
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
26
Эндрю Робертсон
83′
21
Константинос Цимикас
66
Трент Александр-Арнолд
76′
84
Конор Брэдли
7
Луис Диас
66′
18
Коди Гакпо
20
Диогу Жота
76′
9
Дарвин Нуньес
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
6
Фолы
6
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти