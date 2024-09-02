Эрик тен Хаг — о провальном старте «МЮ» в АПЛ: Я не Гарри Поттер

«Манчестер Юнайтед» с тремя очка в трех матчах сезона-2024/25 занимает 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. 1 сентября подопечные тен Хага на домашнем стадионе «Олд Траффорд» с разгромным счетом 0:3 уступили «Ливерпулю».
«Я не Гарри Поттер. Это всего лишь третья игра в сезоне. Нам приходится создавать новую команду. Я объяснял это много раз. У нас есть молодежь и новые футболисты. В матче с “Ливерпулем” сыграли три футболиста, которые ранее не выходили на поле в текущем сезоне. У нашей команды все будет хорошо. В конце сезона, я уверен, у “МЮ” будет шанс завоевать трофей», — приводит слова тен Хага BBC.
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — две команды, выигравшие все три стартовых матча нового сезона, лидируют в турнирной таблице АПЛ.