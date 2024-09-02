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Захарян сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян будет выступать под новым игровым номером, сообщает пресс-служба испанского клуба в одной из соцсетей.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Koji Watanabe/Getty Images

В прошлом сезоне 21-летний Захарян выступал за испанский клуб под 12-м номером. Теперь полузащитник будет выходить на поле в игровой футболке с номером 8. Ранее этот номер принадлежал полузащитнику Микелю Мерино, который перешел в лондонский «Арсенал».

Пока Захарян не принимал участия в матчах команды в новом сезоне из-за полученной травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате растяжения связок. 6 августа футболист успешно перенес операцию. Ожидается, что сроки восстановления игрока составят 2−3 месяца.

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Полузащитник провел за испанскую команду 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в € 18 млн.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает 13-е место в турнирной таблице с 4 очками. В пятом туре команде из Сан-Себастьяна на домашнем поле предстоит встреча с действующим чемпионом страны мадридским «Реалом».

Хетафе
0:0
Первый тайм: 0:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 4
1.09.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе Бордалас
Иманол Альгвасиль
Составы команд
Хетафе
13
Давид Сория
2
Джене Даконам
15
Омар Альдерете
16
Диего Рико
21
Хуан Иглесиас
22′
5
Луис Милья
7
Алекс Сола
85′
31
Джон Финн
27
Набиль Абердин
67′
8
Мауро Арамбарри
6
Крисантус Уче
90′
20
Хесус Сантьяго
10
Бертуг Йылдырым
78′
19
Петер Федерико
17
Карлес Перес
67′
11
Карлес Аленья
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
17
Серхио Гомес
20
Хон Пачеко
4
Мартин Субименди
22
Беньят Туррьентес
18
Амари Траоре
66′
3
Айен Муньос
90′
27
Хон Арамбуру
59′
12
Хави Лопес
5
Игор Субельдия
46′
31
Хон Мартин
14
Такэфуса Кубо
60′
11
Шеральдо Беккер
23
Брайс Мендес
28′
7
Андер Барренечеа
19
Умар Садик
66′
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
1
1
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
12
Фолы
16
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти