Захарян сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»

В прошлом сезоне 21-летний Захарян выступал за испанский клуб под 12-м номером. Теперь полузащитник будет выходить на поле в игровой футболке с номером 8. Ранее этот номер принадлежал полузащитнику Микелю Мерино, который перешел в лондонский «Арсенал».
Пока Захарян не принимал участия в матчах команды в новом сезоне из-за полученной травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате растяжения связок. 6 августа футболист успешно перенес операцию. Ожидается, что сроки восстановления игрока составят 2−3 месяца.
Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Полузащитник провел за испанскую команду 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в € 18 млн.
В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает 13-е место в турнирной таблице с 4 очками. В пятом туре команде из Сан-Себастьяна на домашнем поле предстоит встреча с действующим чемпионом страны мадридским «Реалом».