Захарян сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»

В прошлом сезоне 21-летний Захарян выступал за испанский клуб под 12-м номером. Теперь полузащитник будет выходить на поле в игровой футболке с номером 8. Ранее этот номер принадлежал полузащитнику Микелю Мерино, который перешел в лондонский «Арсенал».