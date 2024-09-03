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Россиянин Онугха перешел в самый титулованный клуб Дании

Российский нападающий Герман Онугха перешел из датского «Вайле» в «Копенгаген». Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: VEJLE-BOLDKLUB.DK

Пятнадцатикратный чемпион Дании подписал с 28-летним россиянином двухлетний контракт. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,5 млн евро. Часть от этой суммы получит «Краснодар», который летом 2021 года продал Онугху в «Вайле» за 1 млн евро.

«Я очень давно желал и мечтал перейти в “Копенгаген”. Несомненно, это крупнейший клуб в Скандинавии с абсолютно впечатляющей историей и впечатляющей поддержкой болельщиков. Я стремлюсь выигрывать трофеи в своей карьере и с нетерпением жду возможности играть за лучшую команду, чьей амбицией является победа в чемпионате каждый сезон.

Сделаю все, чтобы забивать голы, бороться и усердно работать ради команды. И отдам все, что у меня есть, чтобы мы могли добиться новых успехов вместе. У меня есть только одна цель — играть и побеждать в матчах за “Копенгаген”. Это единственное, что для меня сейчас важно», — сказал Онугха.

В последнюю неделю летнего трансферного окна интерес к Онугхе проявлял новичок немецкой Бундеслиги «Хольштайн», однако клубы не сумели договориться о сумме трансфера. Также россиянин отказался от перехода в турецкий «Ризеспор».

В минувшем сезоне Онугха стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании, забив в 31 матче 15 мячей. По итогам сезона «Вайле» занял 9-е место среди 12 команд, а этот сезон клуб начал с семи поражений в семи матчах.

В августе Онугха попал в расширенный состав сборной России на матчи против команд Вьетнама и Таиланда, однако в итоговый состав национальной команды он не попал.

«Копенгаген» занимает четвертое место в чемпионате Дании, отставая от лидирующего «Мидтьюлланна» на три очка. Столичный клуб сыграет в основном этапе Лиги конференций.