Мората недоволен мэром, который раскрыл его домашний адрес

«Уважаемый господин мэр, спасибо, что нарушили мою конфиденциальность. К счастью, у меня нет ценных вещей. Единственное мое сокровище — это дети. Теперь мне придется менять дом, потому что муниципалитет не умеет пользоваться соцсетями и защищать граждан», — написал Мората в соцсетях.