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Мората недоволен мэром, который раскрыл его домашний адрес

Мэр пригорода Милана Корбетта сообщил в соцсетях адрес дома, который купил нападающий футбольного клуба «Милан» Альваро Мората.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Марко Балларини Синдако поздравил Морату с покупкой дома, объявив, где именно он находится. Испанский нападающий ответил, что теперь ему придется искать новый дом.

«Уважаемый господин мэр, спасибо, что нарушили мою конфиденциальность. К счастью, у меня нет ценных вещей. Единственное мое сокровище — это дети. Теперь мне придется менять дом, потому что муниципалитет не умеет пользоваться соцсетями и защищать граждан», — написал Мората в соцсетях.

Напомним, Мората перешел в «Милан» 19 июля из мадридского «Атлетико». Зарплата нападающего в новом клубе составляет в 5,5 млн евро в год. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления на еще один год.

После перехода в «Милан» Мората развелся с женой Алисой Кампелло.

«Алиса хотела остаться в Испании и не хотела снова переезжать. Я уничтожен, но гарантирую, что никогда не изменял ей. Она самая важная женщина в моей жизни», — приводит слова Мораты испанский журналист Хавьер де Ойос в соцсетях.

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