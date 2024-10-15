Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Манчестер Юнайтед» сократит выплаты сэру Алексу Фергюсону

Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается урезать ежегодные многомиллионные выплаты бывшему тренеру команды сэру Алексу Фергюсону. Об этом сообщает The Athletic.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, совладелец сэр «Ман Юнайтед» Джим Рэтклифф продолжает реализовывать программу сокращения расходов. Он встретился с сэром Алексом и объяснил, что клуб больше не может платить ему в прежнем объеме. Сообщается, что разговор с 82-летним Фергюсоном закончился позитивно.

В финансовом отчете «Ман Юнайтед» за 2014 год упоминается, что Фергюсону как глобальному послу клуба было выплачено 2,16 млн фунтов.

Сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Ман Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За 26 лет во главе манкунианцев он стал самым успешным тренером в истории клуба, выиграв в общей сложности 38 трофеев, в том числе 13 чемпионских титулов в АПЛ. После ухода Фергюсона с поста главного тренера «Ман Юнайтед» клуб ни разу не сумел стать чемпионом Англии.

«Ман Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. В субботу, 19 октября, команда Эрика тен Хага дома сыграет с «Брентфордом». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь