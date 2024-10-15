«Манчестер Юнайтед» сократит выплаты сэру Алексу Фергюсону

По информации источника, совладелец сэр «Ман Юнайтед» Джим Рэтклифф продолжает реализовывать программу сокращения расходов. Он встретился с сэром Алексом и объяснил, что клуб больше не может платить ему в прежнем объеме. Сообщается, что разговор с 82-летним Фергюсоном закончился позитивно.
В финансовом отчете «Ман Юнайтед» за 2014 год упоминается, что Фергюсону как глобальному послу клуба было выплачено 2,16 млн фунтов.
Сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Ман Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За 26 лет во главе манкунианцев он стал самым успешным тренером в истории клуба, выиграв в общей сложности 38 трофеев, в том числе 13 чемпионских титулов в АПЛ. После ухода Фергюсона с поста главного тренера «Ман Юнайтед» клуб ни разу не сумел стать чемпионом Англии.
«Ман Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. В субботу, 19 октября, команда Эрика тен Хага дома сыграет с «Брентфордом». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.