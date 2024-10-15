«Манчестер Юнайтед» сократит выплаты сэру Алексу Фергюсону

Сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Ман Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За 26 лет во главе манкунианцев он стал самым успешным тренером в истории клуба, выиграв в общей сложности 38 трофеев, в том числе 13 чемпионских титулов в АПЛ. После ухода Фергюсона с поста главного тренера «Ман Юнайтед» клуб ни разу не сумел стать чемпионом Англии.