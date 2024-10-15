СМИ: Прокуратура требует отстранить «Бенфику» от соревнований

Как сообщает A Bola, прокуратура Португалии просит отстранить «Бенфику» от участия в спортивных соревнованиях на срок от шести месяцев до трёх лет по обвинениям в коррупции и налоговом мошенничестве.
По информации источника, прокуратура также требует установить запрет на осуществление профессиональной деятельности для ряда бывших руководителей клуба. Например, для бывшего президента «Бенфики» Луиса Филипе Виейры.
«Бенфика» является одним из самых титулованных клубов Португалии — 37-кратный чемпион Португалии, 29-кратный обладатель Кубка и 8-кратный обладатель Суперкубка страны. Ранее за клуб из Лиссабона играли футболисты сборной России Василий Кульков, Александр Мостовой, Сергей Юран, Сергей Овчинников и Андрей Каряка.
После семи матчей чемпионата Португалии «Бенфика» набрала 16 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Спортинга» на восемь очков.