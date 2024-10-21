В Польше защитник вышел на замену, забил два гола и удалился

На 13-й добавленной минуте Родин вновь получил мяч в штрафной и отправил его в сетку ворот. 28-летний хорват вновь повторил свое празднование, сняв с себя футболку. На этот раз взятие ворот было засчитано, однако судья был вынужден показать игроку вторую желтую карточку и удалить его с поля.