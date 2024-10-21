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В Польше защитник вышел на замену, забил два гола и удалился

Хорватский защитник «Ракува» Матей Родин стал главным героем матча чемпионата Польши против «Погони» (1:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Родин вышел на замену на 82-й минуте встречи при счете 0:0. На 10-й добавленной минуте хорват получил передачу в штрафной площади, развернулся и точно пробил в левый нижний угол от голкипера. Празднуя гол, Родин снял футболку, за что сразу же был наказан предупреждением. В итоге этот мяч был отменен после просмотра VAR из-за офсайда.

На 13-й добавленной минуте Родин вновь получил мяч в штрафной и отправил его в сетку ворот. 28-летний хорват вновь повторил свое празднование, сняв с себя футболку. На этот раз взятие ворот было засчитано, однако судья был вынужден показать игроку вторую желтую карточку и удалить его с поля.

Родин отличился забитым мячом впервые с марта 2023 года. Всего за свою карьеру он забил 16 мячей. Этот мяч позволил «Ракуву» одержать пятую победу в чемпионате Польши подряд и укрепиться в числе лидеров. Команда занимает второе место, отставая на два очка от познаньского «Леха».