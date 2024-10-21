Экс-защитник «Ромы» и «Наполи» оформил пента-трик за 34 минуты

33-летний футболист вернулся в клуб, где 17 лет назад начался его футбольный путь. Манолас переквалифицировался в нападающего и за 34 минуты оформил пента-трик в ворота «Марписсаикоса» (12:1). На 35-й минуте матча он покинул поле, после чего его команда сразу же пропустила единственный мяч в этой игре. В оставшееся время одноклубники Маноласа сумели организовать еще четыре мяча.