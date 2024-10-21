Экс-защитник «Ромы» и «Наполи» оформил пента-трик за 34 минуты

33-летний футболист вернулся в клуб, где 17 лет назад начался его футбольный путь. Манолас переквалифицировался в нападающего и за 34 минуты оформил пента-трик в ворота «Марписсаикоса» (12:1). На 35-й минуте матча он покинул поле, после чего его команда сразу же пропустила единственный мяч в этой игре. В оставшееся время одноклубники Маноласа сумели организовать еще четыре мяча.
С 2003 по 2007 год Манолас занимался в академии «Панаксиакоса», после чего перешел «Трасивулос», где началась его профессиональная карьера. Защитник известен по выступлениям за АЕК, «Олимпиакос», «Рому» и «Наполи», сыграв за эти клубы суммарно почти 500 матчей.
За свою карьеру Манолас забил 24 мяча. Самым важным голом в его карьеры стал мяч в ворота «Барселоны» (3:0) в апреле 2018 года, который вывел «Рому» в полуфинал Лиги чемпионов.
Последним клубом Маноласа была «Салернитана», которая по итогам прошлого сезона вылетела из Серии А. Защитник провел за клуб восемь матчей и покинул его по окончании сезона. В сентябре сообщалось, что «Рома» предлагала Маноласу вернуться в клуб, однако он предпочел продолжить карьеру на родине в любительском чемпионате.