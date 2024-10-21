Экс-вратаря «Ливерпуля» освистали на «Энфилде»: видео

В рамках 8-го тура АПЛ «Ливерпуль» против «Челси» (2:1). На «Энфилде» в перерыве устраиваются конкурсы для болельщиков. Джеймс, который провел 7 лет в «Ливерпуле» в 90-е годы, тоже поучаствовал в программе, встав на ворота. Ему противостоял 11-летний мальчик, и Джеймс отразил обе его удара с пенальти, оставив юного болельщика опустошенным.