Экс-вратаря «Ливерпуля» освистали на «Энфилде»: видео

В рамках 8-го тура АПЛ «Ливерпуль» против «Челси» (2:1). На «Энфилде» в перерыве устраиваются конкурсы для болельщиков. Джеймс, который провел 7 лет в «Ливерпуле» в 90-е годы, тоже поучаствовал в программе, встав на ворота. Ему противостоял 11-летний мальчик, и Джеймс отразил обе его удара с пенальти, оставив юного болельщика опустошенным.
Болельщики «Ливерпуля» громко освистывали Джеймса. Бывший игрок сборной Англии впоследствии опубликовал в соцсетях видео, на котором он делает свой второй сейв. Дэвид Джеймс играл за «красных» с 1992 по 1999 год. На его счету 277 матчей за клуб.
После 8 туров АПЛ «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, набрав 21 очко, на один балл опережая «Манчестер Сити».