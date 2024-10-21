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Экс-вратаря «Ливерпуля» освистали на «Энфилде»: видео

Дэвид Джеймс навлек на себя гнев толпы за отбитые в перерыве матча пенальти от мальчика.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В рамках 8-го тура АПЛ «Ливерпуль» против «Челси» (2:1). На «Энфилде» в перерыве устраиваются конкурсы для болельщиков. Джеймс, который провел 7 лет в «Ливерпуле» в 90-е годы, тоже поучаствовал в программе, встав на ворота. Ему противостоял 11-летний мальчик, и Джеймс отразил обе его удара с пенальти, оставив юного болельщика опустошенным.

Болельщики «Ливерпуля» громко освистывали Джеймса. Бывший игрок сборной Англии впоследствии опубликовал в соцсетях видео, на котором он делает свой второй сейв. Дэвид Джеймс играл за «красных» с 1992 по 1999 год. На его счету 277 матчей за клуб.

После 8 туров АПЛ «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, набрав 21 очко, на один балл опережая «Манчестер Сити».

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