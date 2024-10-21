Слуцкий признан тренером месяца в китайской Суперлиге

В минувшем месяце «Шанхай Шэньхуа» одержал победы в трех встречах и продлил победную серию на финише чемпионата до пяти матчей. Слуцкий получил награду лучшему тренеру месяца в третий раз в этом сезоне.
На прошлой неделе в китайской Суперлиге завершился трехнедельный перерыв на матчи сборных. В первом матче после перерыва «Шанхай Шэньхуа» добился важной победы над «Хэнанью» (2:1), забив победный мяч на 90-й минуте. Этот результат позволил команде Слуцкого возглавить турнирную таблице за два тура до конца чемпионата.
В заключительных турах «Шанхай Шеньхуа» предстоит дома сыграть с «Шенчьженем» (14-е место), а затем отправиться на непростой выезд к «Чэнду Жунчэн» (3-е место). «Шанхай Порт», отстающий от «Шэньхуа» на один балл, сыграет на выезде с «Чанчжоу» (11-е место) и дома с «Тяньцзинем» (6-е место). Матчи пройдут 27 октября и 2 ноября.
Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» 1 января. В тренерский штаб 53-летнего специалиста входят Олег Яровинский и бывший защитник сборной России Василий Березуцкий. В феврале Слуцкий выиграл первый трофей с «Шеньхуа», обыграв «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая.
«Шанхай Порт» является действующим чемпионом Китая. «Шанхай Шеньхуа» ранее ни разу не становился чемпионом страны.