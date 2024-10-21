Слуцкий признан тренером месяца в китайской Суперлиге

В заключительных турах «Шанхай Шеньхуа» предстоит дома сыграть с «Шенчьженем» (14-е место), а затем отправиться на непростой выезд к «Чэнду Жунчэн» (3-е место). «Шанхай Порт», отстающий от «Шэньхуа» на один балл, сыграет на выезде с «Чанчжоу» (11-е место) и дома с «Тяньцзинем» (6-е место). Матчи пройдут 27 октября и 2 ноября.