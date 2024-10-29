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В «Реале» нашли виновного в проигрыше Винисиусом «Золотого мяча»

Президент «Реала» Флорентино Перес и другие боссы клубы считают, что президент УЕФА Александер Чеферин повлиял на итоги голосования за «Золотой мяч». Об этом сообщает Defensa Central.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, в мадридском клубе крайне недовольны решением вручить награду полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. В «Реале» уверены, что Чеферин в последний момент повлиял на то, чтобы Винисиус не выиграл «Золотой мяч». Причиной этого решения является тот факт, что мадридский клуб поддерживает идею создания Суперлиги Европы. Глава УЕФА выступает категорически против этого турнира.

В итоговом голосовании позади Родри финишировали сразу три игрока «Реала»: Винисиус, Джуд Беллингем и Дани Карвахаль. Несмотря на это, представители «Реала» бойкотировали церемонию вручения награды, которая прошла минувшей ночью в Париже.

Реал