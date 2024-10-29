В «Реале» нашли виновного в проигрыше Винисиусом «Золотого мяча»

По информации источника, в мадридском клубе крайне недовольны решением вручить награду полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. В «Реале» уверены, что Чеферин в последний момент повлиял на то, чтобы Винисиус не выиграл «Золотой мяч». Причиной этого решения является тот факт, что мадридский клуб поддерживает идею создания Суперлиги Европы. Глава УЕФА выступает категорически против этого турнира.