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Квинси Промес забил во втором подряд матче за «Юнайтед» из Дубая

Бывший форвард московского «Спартака» забил во втором подряд матче во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

32-летний голландец вышел в стартовом составе в игре пятого тура во втором дивизионе чемпионата ОАЭ против «Аль-Таида» и отличился на 38-й минуте. Это был второй гол «Юнайтед», который в итоге победил со счетом 2:1.

Промес 5 сентября подписал контракт с «Юнайтед» (второй дивизион чемпионата ОАЭ) до конца сезона 2024/25, но Федерация футбола ОАЭ зарегистрировала его переход только в конце октября. На прошлой неделе Промес провел дебютный матч за «Юнайтед» и забил гол «Хатте» (3:1). В следующем туре «Юнайтед» 8 ноября примет «Диббу».

«Спартак» в начале лета объявил о завершении контракта с Промесом, который с конца февраля не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина, а также к полутора годам — за нападение с ножом на двоюродного брата. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.

Квинси Промес выступал за «красно‑белых» с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в клуб в 2021‑м. В общей сложности нидерландец провел за «Спартак» 235 матчей и забил 114 мячей, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». В составе «Спартака» он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. 2 ноября красно-белые сыграет в московском дерби на поле ЦСКА. Начало матча — в 21:45 по московскому времени.