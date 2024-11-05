«Шанхай» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ

После четырех сыгранных матчей «Шанхай Шэньхуа» имеет в своем активе семь очков и занимает третье место в турнирной таблице восточной группы общего этапа Лиги чемпионов. В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» на выезде сыграет с южнокорейским «Кванджу». Встреча пройдет 27 ноября.