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«Шанхай» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ

«Шанхай Шеньхуа» на выезде сыграл вничью с австралийским «Сентрал Кост Маринерс» (2:2) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов АФК.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: VCG/VCG via Getty Images

Китайский клуб вел в счете 2:0 во втором тайме после голов Андре Луиса (50') и Юй Ханьчао (64'). Австралийцы сумели отыграться благодаря голам Сабита Джеймса (75') и Бэйли Брандтмана (90+5').

После четырех сыгранных матчей «Шанхай Шэньхуа» имеет в своем активе семь очков и занимает третье место в турнирной таблице восточной группы общего этапа Лиги чемпионов. В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» на выезде сыграет с южнокорейским «Кванджу». Встреча пройдет 27 ноября.

Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» 1 января. В тренерский штаб 53-летнего специалиста входят Олег Яровинский и бывший защитник сборной России Василий Березуцкий. В феврале Слуцкий выиграл первый трофей с «Шеньхуа», обыграв «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая. На прошлой неделе «Шанхай Шеньхуа» выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив одно очко клубу «Шанхай Порт».