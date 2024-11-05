В чемпионате Аргентины может появиться футбольный клуб «Москва»

«Клуб сейчас проходит стадию регистрации. В Аргентине это не такая простая процедура. Здесь любая команда должна представлять сообщество. Мы сейчас регистрируемся как раз от русской диаспоры. В наших планах — заявка команды в Примеру C в 2025 году. Помимо этого, мы себя позиционируем как первый российский футбольный клуб в Аргентине и как первый медиаклуб в Аргентине, так как в нашей команде, помимо профессиональных футболистов, играют звёзды футбола прошлого, такие как Эктор Бракамонте, есть популярные фитнес-тренеры, певцы и блогеры», — приводит слова президента клуба Антона Нефедечева «РИА Новости Спорт».