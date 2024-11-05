В чемпионате Аргентины может появиться футбольный клуб «Москва»

«Спортивный клуб из Москвы» планирует заявиться со следующего сезона в Примеру C — низший уровень профессионального футбола в Аргентине.
«Клуб сейчас проходит стадию регистрации. В Аргентине это не такая простая процедура. Здесь любая команда должна представлять сообщество. Мы сейчас регистрируемся как раз от русской диаспоры. В наших планах — заявка команды в Примеру C в 2025 году. Помимо этого, мы себя позиционируем как первый российский футбольный клуб в Аргентине и как первый медиаклуб в Аргентине, так как в нашей команде, помимо профессиональных футболистов, играют звёзды футбола прошлого, такие как Эктор Бракамонте, есть популярные фитнес-тренеры, певцы и блогеры», — приводит слова президента клуба Антона Нефедечева «РИА Новости Спорт».
Базироваться клуб планирует на севере Буэнос-Айреса, где проживает значительное число русских эмигрантов. Именно для них в первую очередь и создан проект.
Недавно титульным спонсором английского футбольного клуба «Шеффилд Уэнсдей» стала строительная компания MOCKBA Modular. Ее основателем является британский предприниматель российского происхождения Павел Матвеев. Название MOCKBA представляет собой нестандартный акроним (аббревиатуру) от Matveev Offsite Construction, who manufacture with Knowledge, Bespoke design and Adaptability (англ. — компания, которая производит с применением знаний, индивидуального дизайна и гибкости).