Недавно титульным спонсором английского футбольного клуба «Шеффилд Уэнсдей» стала строительная компания MOCKBA Modular. Ее основателем является британский предприниматель российского происхождения Павел Матвеев. Название MOCKBA представляет собой нестандартный акроним (аббревиатуру) от Matveev Offsite Construction, who manufacture with Knowledge, Bespoke design and Adaptability (англ. — компания, которая производит с применением знаний, индивидуального дизайна и гибкости).