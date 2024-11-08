Квинси Промес забил в третьем подряд матче за «Юнайтед» из Дубая

32-летний голландец вышел в стартовом составе на игру шестого тура во втором дивизионе чемпионата ОАЭ против «Диббы Эль-Фуджайры» и отличился на 66-й минуте. Увы, усилий нидерландского форварда не хватило для достижения результата — «Юнайтед» уступил сопернику со счетом 1:3.
Промес 5 сентября подписал контракт с «Юнайтед» (второй дивизион чемпионата ОАЭ) до конца сезона 2024/25, но Федерация футбола ОАЭ зарегистрировала его переход только в конце октября. 26 октября Промес провел дебютный матч за «Юнайтед» и забил гол «Хатте» (3:1). Затем он отличился в игре против «Аль-Таида» (2:1). В следующем туре «Юнайтед» 25 ноября в гостях сыграет с клубом «Аль-Джазира Хамра».
«Спартак» в начале лета объявил о завершении контракта с Промесом, который с конца февраля не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина, а также к полутора годам — за нападение с ножом на двоюродного брата. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.
Квинси Промес выступал за «красно‑белых» с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в клуб в 2021‑м. В общей сложности нидерландец провел за «Спартак» 235 матчей и забил 114 мячей, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». В составе «Спартака» он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.