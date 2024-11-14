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Глава Ла Лиги сделал выбор между Месси и Роналду

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал свои предпочтения в рамках блиц-опроса от испанского издания Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

— Роналду или Месси?
— Месси.

— Аргентина или Бразилия?
— Аргентина.

— «Барселона» Гвардиолы или «Реал» Анчелотти?
— «Барселона» Гвардиолы, хотя я фанат Мадрида.

— Английская Премьер-лига или Серия А?
— Премьер-лига.

— Вино или пиво?
— Вино.

— Марадона или Пеле?
— Марадона. Я не видел, как играл Пеле.

— Иньеста или Рауль?
— Рауль.

— «Ривер Плейт» или «Бока Хуниорс»?
— «Бока».

— Паэлья или барбекю?
— Паэлья.

— «Бока» — «Ривер» или «Барса» — «Реал»?
— «Барса» — «Реал».

— Какой стадион из тех, на которых вы еще не были, вы хотели бы посетить?
— Я не был на «Монументале» (стадион «Ривер Плейта» — прим. ред.), — сказал Тебас.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая на шесть очков мадридский «Реал».

Реал
Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь