Глава Ла Лиги сделал выбор между Месси и Роналду

— Роналду или Месси?
— Месси.
— Аргентина или Бразилия?
— Аргентина.
— «Барселона» Гвардиолы или «Реал» Анчелотти?
— «Барселона» Гвардиолы, хотя я фанат Мадрида.
— Английская Премьер-лига или Серия А?
— Премьер-лига.
— Вино или пиво?
— Вино.
— Марадона или Пеле?
— Марадона. Я не видел, как играл Пеле.
— Иньеста или Рауль?
— Рауль.
— «Ривер Плейт» или «Бока Хуниорс»?
— «Бока».
— Паэлья или барбекю?
— Паэлья.
— «Бока» — «Ривер» или «Барса» — «Реал»?
— «Барса» — «Реал».
— Какой стадион из тех, на которых вы еще не были, вы хотели бы посетить?
— Я не был на «Монументале» (стадион «Ривер Плейта» — прим. ред.), — сказал Тебас.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая на шесть очков мадридский «Реал».