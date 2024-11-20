Захарян не попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Кубка Испании

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не включен в заявку команды на матч первого раунда Кубка Испании против «Хове Эспаньола», который состоится 21 ноября.
В заявку «Реала Сосьедад», помимо Захаряна, также не попал ряд игроков основного состава. Захарян пропустил начало сезона из-за травмы и пока не провел ни одного матча.
Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро. 21-летний россиянин провел за испанский клуб 40 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.
После 13 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» с 18 очками занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая на 15 очков от лидирующей «Барселоны».