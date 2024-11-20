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Александр Зинченко рассказал, как тренер «Арсенала» Артета дурит соперников

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко раскрыл способ главного тренера команды Микеля Артета обманывать соперников перед матчем.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

«Тренер любит дурачить соперников. Он говорит травмированным игрокам садиться в клубный автобус и заходить в раздевалку с сумками, чтобы сбить с толку тренера команды соперника», — приводит слова Зинченко The Athletic.

Отметим, Артета уже был замечен в подобных необычных историях. В августе 2024 он позвал на ужин с игроками «Арсенала» карманников, которые обокрали игроков, пока они сидели за столом. Когда футболисты обнаружили пропажу Артета заявил, что это была проверка, ведь они всегда должны быть на чеку.

Напомним, текущий сезон для Зинченко третий в составе «Арсенала», ранее он выступал за «Манчестер Сити». Сейчас на счету защитника три сыгранных матча, в которых он не набрал очков. В среднем он проводит на поле 36 минут за игру.

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