Александр Зинченко рассказал, как тренер «Арсенала» Артета дурит соперников

Отметим, Артета уже был замечен в подобных необычных историях. В августе 2024 он позвал на ужин с игроками «Арсенала» карманников, которые обокрали игроков, пока они сидели за столом. Когда футболисты обнаружили пропажу Артета заявил, что это была проверка, ведь они всегда должны быть на чеку.