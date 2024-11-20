Пануччи: Алексей Миранчук оставил о себе хорошую память в Италии

«Миранчук, я думаю, очень хороший талант, но играть у [Джана] Гасперини очень тяжело. У Гасперини ты должен тяжело работать. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Однако Миранчук оставил о себе очень хорошую память в Италии. Я думаю, что он очень талантлив», — приводит слова Пануччи Metaratings.
«Головин тоже очень хороший игрок, тоже талантливый. В России вообще очень много талантов. Во Франции нелегко играть, потому что это очень техничная лига, но Головин очень хорош», — добавил Пануччи.
Во время карьеры футболиста Пануччи играл за «Дженоа», «Милан», мадридский «Реал», «Интер», «Монако». «Челси», «Рому» и «Парму». В составе «Милана» и «Реала» Пануччи побеждал в Лиге чемпионов в 1994 и 1998 годах, соответственно. После завершения карьеры футболиста Пануччи был ассистентом Капелло в национальной команде России с 2012 по 2014 год. В качестве главного тренера он возглавлял «Ливорно», «Тернану» и сборную Албании.
Миранчук выступал в Серии А за «Аталанту» и «Торино» с 2020 по 2024 год. Полузащитник провел 100 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился 13 забитыми мячами и 18 результативными передачами. С лета 2024 года игрок выступает в США за «Атланту Юнайтед».
В нынешнем сезоне Головин сыграл за клуб 12 матчей в Лиге 1, однако не сумел отметиться результативными действиями. Полузащитник выступает за монегасков с 2018 года.