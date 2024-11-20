Пануччи: Алексей Миранчук оставил о себе хорошую память в Италии

«Миранчук, я думаю, очень хороший талант, но играть у [Джана] Гасперини очень тяжело. У Гасперини ты должен тяжело работать. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Однако Миранчук оставил о себе очень хорошую память в Италии. Я думаю, что он очень талантлив», — приводит слова Пануччи Metaratings.