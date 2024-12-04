Нойер извинился за красную карточку в матче с «Байером»

«Это, безусловно, большое разочарование. После красной карточки было нелегко. Ребята старались изо всех сил и много вкладывались, их нельзя винить. Я извинился перед командой.



Я не пытался причинить Фримпонгу боль, я пытался забрать мяч, но не успел. Надеялся, что он будет в положении “вне игры”.



Я не могу это изменить. Это была ошибка, и мне нужно ее принять — к сожалению, у меня нет другого выбора», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в одной из соцсетей.