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Нойер извинился за красную карточку в матче с «Байером»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался после поражения от «Байера» в матче ⅛ финала Кубка Германии (0:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный гол в этой встрече на 69-й минуте забил полузащитник леверкузенского клуба Нейтан Телла.

На 17-й минуте прямую красную карточку получил вратарь и капитан «Баварии» Нойер. Голкипер нарушил правила за пределами штрафной. Он врезался в защитника «Байера» Джереми Фримпонга. Для 38-летнего Нойера, выступающего за «Баварию» с 2011 года, эта красная карточка стала первой в карьере.

«Это, безусловно, большое разочарование. После красной карточки было нелегко. Ребята старались изо всех сил и много вкладывались, их нельзя винить. Я извинился перед командой.

Я не пытался причинить Фримпонгу боль, я пытался забрать мяч, но не успел. Надеялся, что он будет в положении “вне игры”.

Я не могу это изменить. Это была ошибка, и мне нужно ее принять — к сожалению, у меня нет другого выбора», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в одной из соцсетей.

«Байер» является действующим обладателем Кубка Германии, в прошлом сезоне подопечные Хаби Алонсо обыграли в финале «Кайзерслаутерн» (1:0) и завоевали трофей во второй раз в истории.

Соперник «Байера» по четвертьфиналу станет известен позднее. Ранее в ⅛ финала «Арминия» дома со счетом 3:1 обыграла «Фрайбург», «Штутгарт» на выезде разгромил «Ян Регенсбург» (3:0).

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