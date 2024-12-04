Нойер извинился за красную карточку в матче с «Байером»

Единственный гол в этой встрече на 69-й минуте забил полузащитник леверкузенского клуба Нейтан Телла.
На 17-й минуте прямую красную карточку получил вратарь и капитан «Баварии» Нойер. Голкипер нарушил правила за пределами штрафной. Он врезался в защитника «Байера» Джереми Фримпонга. Для 38-летнего Нойера, выступающего за «Баварию» с 2011 года, эта красная карточка стала первой в карьере.
«Это, безусловно, большое разочарование. После красной карточки было нелегко. Ребята старались изо всех сил и много вкладывались, их нельзя винить. Я извинился перед командой.
Я не пытался причинить Фримпонгу боль, я пытался забрать мяч, но не успел. Надеялся, что он будет в положении “вне игры”.
Я не могу это изменить. Это была ошибка, и мне нужно ее принять — к сожалению, у меня нет другого выбора», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в одной из соцсетей.
«Байер» является действующим обладателем Кубка Германии, в прошлом сезоне подопечные Хаби Алонсо обыграли в финале «Кайзерслаутерн» (1:0) и завоевали трофей во второй раз в истории.
Соперник «Байера» по четвертьфиналу станет известен позднее. Ранее в ⅛ финала «Арминия» дома со счетом 3:1 обыграла «Фрайбург», «Штутгарт» на выезде разгромил «Ян Регенсбург» (3:0).