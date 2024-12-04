Игрок сборной Англии избежал наказания за надпись об Иисусе

Напомним, в матче 13-го тура АПЛ против «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) Гехи вывел свою команду на поле в капитанской повязке. Согласно акции, капитаны во время тура должны были надеть радужные повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Гехи в знак протеста написал на повязке фразу «Я люблю Иисуса», нарушив правила Футбольной ассоциации Англии (FA) о запрете религиозных или политических сообщений на экипировке. Защитнику было вынесено предупреждение.