Игрок сборной Англии избежал наказания за надпись об Иисусе

Напомним, в матче 13-го тура АПЛ против «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) Гехи вывел свою команду на поле в капитанской повязке. Согласно акции, капитаны во время тура должны были надеть радужные повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Гехи в знак протеста написал на повязке фразу «Я люблю Иисуса», нарушив правила Футбольной ассоциации Англии (FA) о запрете религиозных или политических сообщений на экипировке. Защитнику было вынесено предупреждение.
В следующем туре чемпионата Англии Гехи вновь вышел на поле с надписью «Иисус любит тебя» на радужной повязке, проигнорировав предупреждение FA.
По информации источника, Футбольной ассоциации Англии не накажет капитана «Кристал Пэлас», а вынесет ему еще одно замечание.
24-летний Гехи перешел в «Кристал Пэлас» в июле 2021 года. В составе команды защитник провел 128 матчей, в которых забил семь мячей и сделал три голевые передачи. В составе сборной Англии футболист провел 22 матча, отметившись двумя результативными передачами.