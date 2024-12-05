«Жирона» проиграла по пенальти клубу с полевым игроком в воротах

«‎Логроньес» в 1990-е играл в испанской Примере. За клуб выступали известные в настоящее время как тренера Кике Сетьен и Юлен Лопетеги. А экс-игрок сборной России Олег Саленко в сезоне-1993/94 забил за «‎Логроньес» 16 мячей в Ла Лиге — наилучший результат для россиян по забитым мячам за сезон в чемпионате Испании.