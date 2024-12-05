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«Жирона» проиграла по пенальти клубу с полевым игроком в воротах

Выступающая в Лиге чемпионов «Жирона» в Кубке Испании уступила «Логроньесу» из четвертого по силе футбольного дивизиона страны.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Основное время матча закончилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды также не забили голов. Вратарь «Логроньеса» Энрике Ройо травмировался в овертайме — у команды не осталось замен, поэтому в ворота пришлось встать 19-летнему защитнику Полу Арнау.

Арнау отыграл «на ноль» более 15 минут, смог отразить один удар, еще один раз уругвайский форвард «‎Жироны» Кристиан Стуани пробил в перекладину ворот Арнау. «Логроньес» выиграл серию пенальти со счетом 4:3 и прошел в 3-й раунд Куба Испании.

Пол Арнау никогда ранее в официальных матчах не играл на позиции голкипера, но является сыном бывшего вратаря «Малаги» и «Барселоны» Франсеска Арнау, который в 2021 году совершил самоубийство, бросившись под поезд.

«‎Логроньес» в 1990-е играл в испанской Примере. За клуб выступали известные в настоящее время как тренера Кике Сетьен и Юлен Лопетеги. А экс-игрок сборной России Олег Саленко в сезоне-1993/94 забил за «‎Логроньес» 16 мячей в Ла Лиге — наилучший результат для россиян по забитым мячам за сезон в чемпионате Испании.

Жирона
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