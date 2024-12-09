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Игрок «Флуминенсе» в слезах поблагодарил Бога после победы

Футболист бразильской «Флуминенсе» Тьяго Силва в слезах и на коленях поблагодарил Бога за победу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Zuma\TASS

Вчера, 8 декабря, завершился матч между «Флуминенсе» и «Палмейрасом», со счетом 1:0 победу одержала «Флуминенсе». Это позволило команде финишировать на 13-месте в Бразильской серии А и спастись от вылета.

Силва решил, что в победе им помогли высшие силы, поэтому сразу после матча, на стадионном газоне, опустился на колени и в слезах поблагодарил бога.

Отметим, что в Бразилии крупнейшей религией является католицизм.

Чемпионом Бразильской серии А стала команда «Ботафого». Она заняла 12-е место в списке лучших футбольных клубов XX века.