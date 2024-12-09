Игрок «Флуминенсе» в слезах поблагодарил Бога после победы

Вчера, 8 декабря, завершился матч между «Флуминенсе» и «Палмейрасом», со счетом 1:0 победу одержала «Флуминенсе». Это позволило команде финишировать на 13-месте в Бразильской серии А и спастись от вылета.
Силва решил, что в победе им помогли высшие силы, поэтому сразу после матча, на стадионном газоне, опустился на колени и в слезах поблагодарил бога.
Отметим, что в Бразилии крупнейшей религией является католицизм.
Чемпионом Бразильской серии А стала команда «Ботафого». Она заняла 12-е место в списке лучших футбольных клубов XX века.