Матч «Ливерпуль» — «Лестер» 26 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

«Лестер» идет на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ. После победы в 14-м туре над «Вест Хэмом» со счетом 3:1. «Лестеру» удалось набрать только один балл в следующих трех матчах чемпионата. По ходу сезона клуб решился на смену главного тренера. Рууд ван Нистелрой возглавил команду после увольнения Стивена Купера. У «Лестера» слабая игра в обороне и новый главный тренер пока не знает как ее решить. С начала сезона команда лишь однажды сыграла на ноль, а по количеству пропущенных голов (37) уступает только «Вулверхэмптону» (40), от которого в прошлом туре пропустила три мяча.