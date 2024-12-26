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Матч «Ливерпуль» — «Лестер» 26 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

В четверг, 26 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» примет «Лестер».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Текстовая трансляция встречи появится на сайте Спорт Mail. Посмотреть прямую трансляцию встречи не получится, так как официально в России матчи Английской Премьер-лиги не показывают.

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 18, 26.12.2024, 23:00
Ливерпуль
-
Лестер
-

В прошлом туре «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в матче с обилием голов (6:3). Благодаря этой победе команда Арне Слота упрочила лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший преследователь «Челси» отстает от красных на 4 очка. «Ливерпуль» уверенно играет в атаке, а форвард Мохамед Салах имеет в активе 15 голов и 11 результативных передач. Он лидирует в списке бомбардиров и ассистентов.

«Лестер» идет на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ. После победы в 14-м туре над «Вест Хэмом» со счетом 3:1. «Лестеру» удалось набрать только один балл в следующих трех матчах чемпионата. По ходу сезона клуб решился на смену главного тренера. Рууд ван Нистелрой возглавил команду после увольнения Стивена Купера. У «Лестера» слабая игра в обороне и новый главный тренер пока не знает как ее решить. С начала сезона команда лишь однажды сыграла на ноль, а по количеству пропущенных голов (37) уступает только «Вулверхэмптону» (40), от которого в прошлом туре пропустила три мяча.

По версии букмекеров фаворитом встречи считается «Ливерпуль».

Ливерпуль
Лестер
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