Матч «Лацио» — «Аталанта» 28 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

В текущем сезоне Серии А «Лацио» располагается на четвертом месте в турнирной таблице с 34 очками. Результаты команды не стабильны. После четырех побед подряд «Лацио» неожиданно уступил находящейся вблизи зоны вылета «Парме» (1:3). «Лацио» почти все очки потерял в матчах со своими прямыми конкурентами. В 16-м туре команда Марко Барони была разгромлена «Интером» со счетом 0:6, а в середине октября проиграла «Ювентусу» (0:1). Из команд, находящихся на данный момент в зоне еврокубков, «Лацио» обыграл только «Наполи» со счетом 1:0.