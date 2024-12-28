Матч «Лацио» — «Аталанта» 28 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 22:45 мск и пройдет на Олимпийском стадионе в Риме. Текстовая трансляция встречи появится на сайте Спорт Mail, прямая трансляция будет доступна на «Матч ТВ».
В текущем сезоне Серии А «Лацио» располагается на четвертом месте в турнирной таблице с 34 очками. Результаты команды не стабильны. После четырех побед подряд «Лацио» неожиданно уступил находящейся вблизи зоны вылета «Парме» (1:3). «Лацио» почти все очки потерял в матчах со своими прямыми конкурентами. В 16-м туре команда Марко Барони была разгромлена «Интером» со счетом 0:6, а в середине октября проиграла «Ювентусу» (0:1). Из команд, находящихся на данный момент в зоне еврокубков, «Лацио» обыграл только «Наполи» со счетом 1:0.
«Аталанта» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 40 очками. Команда Джан Пьеро Гасперини идет на серии из 11 побед подряд. Пока «Аталанта» не имеет серьезного преимущества в таблице, так как «Наполи» и «Интер» находятся в двух и трех очках соответственно. В состав возвращается капитан Мартен де Рон, а бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе, забивший в 17-м туре два мяча в ворота «Эмполи», находится в отличной форме. В последних трех матчах чемпионата страны «Аталанта» обыграла «Лацио» с общим счетом 7:4.