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Перес признан лучшим президентом футбольного клуба всех времен

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес был признан лучшим президентом футбольного клуба всех времен.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

77-летний функционер удостоился специальной награды на ежегодной церемонии Globe Soccer Awards, которая накануне прошла в Дубае.

Флорентино Перес был избран президентом «Реала» в июле 2000 года. В 2006 году он покинул эту должность, вернувшись на нее спустя три года. В январе 2024 года Перес стал самым титулованным президентом «Реала» за всю историю, обогнав по этому показателю Сантьяго Бернабеу, который руководил клубом с 1943 по 1978 год.

На данный момент в активе Переса 37 трофеев в качестве президента «Реала», среди которых семь чемпионских титулов в Ла Лиге и шесть побед в Лиге чемпионов. Срок президентских полномочий Переса истекает в следующем году.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Атлетико» на один балл. 3 января «сливочные» на выезде сыграют с «Валенсией». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

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