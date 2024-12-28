Перес признан лучшим президентом футбольного клуба всех времен

Флорентино Перес был избран президентом «Реала» в июле 2000 года. В 2006 году он покинул эту должность, вернувшись на нее спустя три года. В январе 2024 года Перес стал самым титулованным президентом «Реала» за всю историю, обогнав по этому показателю Сантьяго Бернабеу, который руководил клубом с 1943 по 1978 год.