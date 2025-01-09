Слот поставил под сомнение решение судьи в проигранном матче

«Решение, которое принял судья, оказало большое влияние на результат сегодня вечером. По этому поводу я мало что могу сказать. Он не остановил контратаку, но любой тренер вам скажет, что он предпочел бы вторую желтую, нежели продолжить игру.



Что есть, то есть. Мы ненавидим проигрывать, но есть и положительный момент: лучше проиграть так, когда еще предстоит сыграть ответный матч.



Сегодняшнее выступление было достаточно хорошим, чтобы добиться результата. Уйти с поражением — это определенно не то, чего мы заслуживали», — приводит слова Слота BBC.