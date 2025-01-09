Слот поставил под сомнение решение судьи в проигранном матче

«Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил 18-летний шведский полузащитник Лукас Бергвалль. «Ливерпуль» прервал победную серию из 24 матчей во всех турнирах. В последний раз мерсисайдцы проиграли «Ноттингему» в матче 4-го тура АПЛ в середине сентября.
Арне Слот остался недоволен решением судейской бригады не наказывать Бергавалля второй желтой карточкой.
«Решение, которое принял судья, оказало большое влияние на результат сегодня вечером. По этому поводу я мало что могу сказать. Он не остановил контратаку, но любой тренер вам скажет, что он предпочел бы вторую желтую, нежели продолжить игру.
Что есть, то есть. Мы ненавидим проигрывать, но есть и положительный момент: лучше проиграть так, когда еще предстоит сыграть ответный матч.
Сегодняшнее выступление было достаточно хорошим, чтобы добиться результата. Уйти с поражением — это определенно не то, чего мы заслуживали», — приводит слова Слота BBC.
Ответный матч между командами пройдет 6 февраля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».