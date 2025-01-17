Футболист «Реала» Камавинга повредил заднюю поверхность бедра

По данным СМИ, игрок сборной Франции пропустит минимум три недели.
«После обследования, проведенного сегодня медицинской службой, у него диагностировали травму двуглавой мышцы бедра левой ноги», — говорится в сообщении на сайте «Реала».
В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующий контракт француза с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года.
Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году. В общей сложности француз провел за «сливочных» 162 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.