Футболист «Реала» Камавинга повредил заднюю поверхность бедра

Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году. В общей сложности француз провел за «сливочных» 162 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.