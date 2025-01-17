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Футболист «Реала» Камавинга повредил заднюю поверхность бедра

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о наличии травмы у французского полузащитника команды Эдуарду Камавинга.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным СМИ, игрок сборной Франции пропустит минимум три недели.

«После обследования, проведенного сегодня медицинской службой, у него диагностировали травму двуглавой мышцы бедра левой ноги», — говорится в сообщении на сайте «Реала».

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующий контракт француза с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года.

Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году. В общей сложности француз провел за «сливочных» 162 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

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