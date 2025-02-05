«Лион» смог избежать исключения из Лиги Европы

«В декабре 2024 года Первая палата Органа финансового контроля клубов (CFCB) установила, что финансовая отчетность “Лиона” за 2024 год не соответствовала фундаментальному принципу непрерывности бизнеса. В связи с этим было принято решение исключить “Лион” из клубных соревнований УЕФА в сезоне-2024/25, если клуб до 30 января 2025 года не предоставит отчетность, сопровождаемую аудиторским заключением без каких-либо оговорок, касающихся непрерывности операций.



“Лион” принял необходимые меры и выполнил поставленные условия в указанный срок. В результате Первая палата CBFC решила не применять условную дисквалификацию. Далее будет проведен тщательный мониторинг соблюдения “Лионом” требований к финансовой устойчивости в соответствии с Правилами лицензирования клубов УЕФА и финансовой устойчивости», — говорится в заявлении УЕФА.