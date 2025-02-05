«Лион» смог избежать исключения из Лиги Европы

УЕФА объявил о снятии с клуба условной дисквалификации, наложенной из-за финансовых проблем. Из-за этого «Лион» рисковал досрочно прекратить участие в нынешнем розыгрыше турнира, в котором команда вышла в ⅛ финала.
«В декабре 2024 года Первая палата Органа финансового контроля клубов (CFCB) установила, что финансовая отчетность “Лиона” за 2024 год не соответствовала фундаментальному принципу непрерывности бизнеса. В связи с этим было принято решение исключить “Лион” из клубных соревнований УЕФА в сезоне-2024/25, если клуб до 30 января 2025 года не предоставит отчетность, сопровождаемую аудиторским заключением без каких-либо оговорок, касающихся непрерывности операций.
“Лион” принял необходимые меры и выполнил поставленные условия в указанный срок. В результате Первая палата CBFC решила не применять условную дисквалификацию. Далее будет проведен тщательный мониторинг соблюдения “Лионом” требований к финансовой устойчивости в соответствии с Правилами лицензирования клубов УЕФА и финансовой устойчивости», — говорится в заявлении УЕФА.
L'Equipe отмечает, что «Лион» может столкнуться с новыми санкциями от УЕФА в конце сезона, если финансовое положение клуба не продолжит улучшаться.
В ноябре стало известно, что «Лиону» грозит исключение из Лиги 1 из-за долга в 505,1 млн евро, если семикратные чемпионы Франции не исправят ситуацию к лету.