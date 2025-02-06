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Ибрагимович подарил Усману Нурмагомедову футболку «Милана»

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов посетил футбольный матч Кубка Италии между «Миланом» и «Ромой».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Златан Ибрагимович, ныне занимающий пост советника владельца «Милана», подарил Нурмагомедову футболку с именем «Усман» на спине и номером «19» по числу побед россиянина в профессиональной карьере.

Усман Нурмагомедов посетил матч ¼ финала Кубка Италии по футболу между «Миланом» и «Ромой», состоявшемся в ночь на 6 февраля. «Милан» одержал победу со счетом 3:1.

«Поздравляю “Милан” с блестящей победой! Фантастическая игра», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения организации PFL. В ноябре 2022-го завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив единогласным решением бразильца Патрики Фрейре.

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