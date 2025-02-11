Тарасова: Прекрасно, что Бекхэм может открыть свое дело в России

«Это наша Россия, наша страна, и мы ее любим и ни на что не меняем. Бекхэм может в любой точке мира продавать то, что считает нужным, оформив соответствующие документы. И это прекрасно, что любой человек, у которого есть деньги, может открыть у нас свое дело и приносить доход себе и России. Любой человек в мире знает, что такое Россия, лучшие люди в мире вкладывают сюда, это интересно», — заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.