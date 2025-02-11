Тарасова: Прекрасно, что Бекхэм может открыть свое дело в России

Компания Дэвида Бекхэма зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ товарный знак David Beckham. Из данных Роспатента следует, что под брендом David Beckham в России могут производиться текстиль для дома и спорта, а также товары для новорожденных и мебельной отрасли: покрытия для мебели, столовые салфетки, носовые платки, противомоскитные сетки, мешки и спальные конверты для новорожденных, кухонные полотенца, одеяла для йоги и кожаные простыни.
«Это наша Россия, наша страна, и мы ее любим и ни на что не меняем. Бекхэм может в любой точке мира продавать то, что считает нужным, оформив соответствующие документы. И это прекрасно, что любой человек, у которого есть деньги, может открыть у нас свое дело и приносить доход себе и России. Любой человек в мире знает, что такое Россия, лучшие люди в мире вкладывают сюда, это интересно», — заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
«Жизнь сегодня не заканчивается, нужно думать наперед в перспективу. Он получает патент, чтобы потом кто-то не получил за него. Думаю, что это во всех странах они так сделали, чтобы никто не смог использовать бренд. Они страхуются и думают о будущем», — заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Дэвид Бекхэм завершил игровую карьеру в 2013 году. Он известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен». В настоящий момент Бекхэм является президентом и совладельцем футбольного клуба из МЛС «Интер Майами».
49 летний Бекхэм — шестикратный чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка страны, чемпион Испании, США и Франции, победитель Лиги чемпионов, а также офицер Ордена Британской Империи.