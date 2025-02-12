Лондонский «Арсенал» потерял важного игрока до конца сезона

Хаверц выступает за «Арсенал» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне универсальный игрок линии атаки провел 34 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Кая с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 75 миллионов евро.