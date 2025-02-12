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Лондонский «Арсенал» потерял важного игрока до конца сезона

Кай Хаверц из-за травмы не сыграет за «Арсенал» до конца сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Травма, которую на мини-сборе в Дубае получил нападающий Кай Хаверц, оказалась серьезной. Как сообщает The Athletic, немец получил разрыв подколенного сухожилия и пропустит остаток сезона 2024/2025. Неизвестно, потребуется ли игроку операция, но ожидается, что он сумеет вернуться на поле только в следующем сезоне.

Хаверц выступает за «Арсенал» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне универсальный игрок линии атаки провел 34 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Кая с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

«Арсенал» отправился на мини-сбор из-за образовавшегося перерыва в расписании. «Канониры» рано вылетели из Кубка Англии, а в Лиге чемпионов прошли сразу в ⅛ финала, поэтому между двумя их играми пройдет 10 дней.

После 24 туров «Арсенал» набрал 50 очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая на 6 баллов от лидирующего «Ливерпуля».

Арсенал
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