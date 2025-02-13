Судья удалил тренера «Ливерпуля» за рукопожатие: видео

После матча на поле вспыхнула потасовка, и арбитр матча Майкл Оливер показал две красные карточки, а также удалил главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота, посчитав, что тот пожал ему руку «в саркастической и агрессивной манере».
У лидера чемпионата Англии «Ливерпуля» голы забили Алексис Макаллистер (16-я минута) и Мохамед Салах (73). В составе «Эвертона» отличились Бету (11) и на 90+8-й минуте гол счет в матче сравнял Джеймс Тарковски.
Мерсисайдское дерби в последний раз прошло на стадионе «Гудисон Парк». По окончании сезона арену снесут, а «Эвертон» переедет на новый стадион.
После финального свистка игроки обеих команд устроили потасовку на поле. Стычка не успела перерасти в драку. Полиция и стюарды вместе с другими футболистами смогли уладить конфликт. По итогам эпизода у «Ливерпуля» красную карточку получил Кертис Джонс, у «Эвертона» — Абдулай Дукуре.
Послематчевая пресс-конференция «Ливерпуля» не состоялась, потому что ни главный тренер Арне Слот, ни его ассистент Сипке Хюльсхофф не могли на ней присутствовать из-за удалений: Хюльсхофф был наказан за участие в потасовке игроков после матча.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 57 очками и опережает ближайшего соперника «Арсенал» на 7 баллов. «Эвертон» располагается на 15-м месте с 27 очками.