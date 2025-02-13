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Судья удалил тренера «Ливерпуля» за рукопожатие: видео

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» в перенесенном матче 15-го тура АПЛ (2:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

После матча на поле вспыхнула потасовка, и арбитр матча Майкл Оливер показал две красные карточки, а также удалил главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота, посчитав, что тот пожал ему руку «в саркастической и агрессивной манере».

У лидера чемпионата Англии «Ливерпуля» голы забили Алексис Макаллистер (16-я минута) и Мохамед Салах (73). В составе «Эвертона» отличились Бету (11) и на 90+8-й минуте гол счет в матче сравнял Джеймс Тарковски.

Мерсисайдское дерби в последний раз прошло на стадионе «Гудисон Парк». По окончании сезона арену снесут, а «Эвертон» переедет на новый стадион.

После финального свистка игроки обеих команд устроили потасовку на поле. Стычка не успела перерасти в драку. Полиция и стюарды вместе с другими футболистами смогли уладить конфликт. По итогам эпизода у «Ливерпуля» красную карточку получил Кертис Джонс, у «Эвертона» — Абдулай Дукуре.

Послематчевая пресс-конференция «Ливерпуля» не состоялась, потому что ни главный тренер Арне Слот, ни его ассистент Сипке Хюльсхофф не могли на ней присутствовать из-за удалений: Хюльсхофф был наказан за участие в потасовке игроков после матча.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 57 очками и опережает ближайшего соперника «Арсенал» на 7 баллов. «Эвертон» располагается на 15-м месте с 27 очками.

Эвертон
2:2
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 15
12.02.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Goodison Park
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Арне Слот
Голы
Эвертон
Бету
(Джарред Брантуэйт)
11′
Джеймс Тарковски
(Тим Ироэгбунам)
90+8′
Ливерпуль
Алексис Макаллистер
(Мохамед Салах)
16′
Мохамед Салах
73′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
6
Джеймс Тарковски
15
Джейк О`Брайен
19
Виталий Миколенко
32
Джарред Брантуэйт
16
Абдулай Дукуре
45+3′
90+12′
14
Бету
27
Идрисса Гей
37′
77′
24
Карлос Алькарас
29
Йеспер Линдстрем
35′
77′
42
Тим Ироэгбунам
37
Джеймс Гарнер
87′
18
Эшли Янг
10
Илиман Ндиай
25′
11
Джек Харрисон
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
11
Мохамед Салах
26
Эндрю Робертсон
27′
69′
21
Константинос Цимикас
84
Конор Брэдли
45+2′
61′
66
Трент Александр-Арнолд
38
Райан Гравенберх
61′
17
Кертис Джонс
63′
90+12′
7
Луис Диас
88′
20
Диогу Жота
18
Коди Гакпо
69′
9
Дарвин Нуньес
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
9
Фолы
20
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эвертон
Ливерпуль
Чемпионат Англии: таблица и календарь