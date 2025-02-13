Судья удалил тренера «Ливерпуля» за рукопожатие: видео

Послематчевая пресс-конференция «Ливерпуля» не состоялась, потому что ни главный тренер Арне Слот, ни его ассистент Сипке Хюльсхофф не могли на ней присутствовать из-за удалений: Хюльсхофф был наказан за участие в потасовке игроков после матча.