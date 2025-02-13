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«Ливерпуль» и «Эвертон» одержали по 41 победе на «Гудисон Парк»

«Эвертон» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2) в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Англии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Хозяева ушли от поражения на восьмой добавленной минуте благодаря голу защитника «ирисок» Джеймса Тарковски. Это было последнее мерсисайдское дерби на «Гудисон Парк». В следующем сезоне «Эвертон» будет играть на новой 53-тысячной арене «Эвертон Стэдиум».

По информации Opta, после 120 сыгранных матчей на «Гудисоне» команды имеют полный партитет — «Эвертон» и «Ливерпуль» одержали по 41 победе, еще 38 матчей закончились вничью.

«Гудисон Парк» был открыт в 1892 году. Спустя два года стадион принял первое мерсисайдское дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем», которое закончилось разгромной победой «ирисок» со счетом 3:0.

Всего с 1894 года команды сыграли между собой 245 игр — 99 побед одержал «Ливерпуль», 68 матчей выиграл «Эвертон», еще 78 встреч закончились вничью.

«Ливерпуль» продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, на семь очков опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала». «Эвертон» располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «Эвертон» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Встреча состоится в пятницу, 15 февраля. На следующий день «Ливерпуль» дома примет «Вулверхэмптон».

Эвертон
2:2
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 15
12.02.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Goodison Park
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Арне Слот
Голы
Эвертон
Бету
(Джарред Брантуэйт)
11′
Джеймс Тарковски
(Тим Ироэгбунам)
90+8′
Ливерпуль
Алексис Макаллистер
(Мохамед Салах)
16′
Мохамед Салах
73′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
6
Джеймс Тарковски
15
Джейк О`Брайен
19
Виталий Миколенко
32
Джарред Брантуэйт
16
Абдулай Дукуре
45+3′
90+12′
14
Бету
27
Идрисса Гей
37′
77′
24
Карлос Алькарас
29
Йеспер Линдстрем
35′
77′
42
Тим Ироэгбунам
37
Джеймс Гарнер
87′
18
Эшли Янг
10
Илиман Ндиай
25′
11
Джек Харрисон
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
11
Мохамед Салах
26
Эндрю Робертсон
27′
69′
21
Константинос Цимикас
84
Конор Брэдли
45+2′
61′
66
Трент Александр-Арнолд
38
Райан Гравенберх
61′
17
Кертис Джонс
63′
90+12′
7
Луис Диас
88′
20
Диогу Жота
18
Коди Гакпо
69′
9
Дарвин Нуньес
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
9
Фолы
20
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эвертон
Ливерпуль
Чемпионат Англии: таблица и календарь