«Ливерпуль» и «Эвертон» одержали по 41 победе на «Гудисон Парк»

Хозяева ушли от поражения на восьмой добавленной минуте благодаря голу защитника «ирисок» Джеймса Тарковски. Это было последнее мерсисайдское дерби на «Гудисон Парк». В следующем сезоне «Эвертон» будет играть на новой 53-тысячной арене «Эвертон Стэдиум».