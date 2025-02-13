«Ливерпуль» и «Эвертон» одержали по 41 победе на «Гудисон Парк»

Хозяева ушли от поражения на восьмой добавленной минуте благодаря голу защитника «ирисок» Джеймса Тарковски. Это было последнее мерсисайдское дерби на «Гудисон Парк». В следующем сезоне «Эвертон» будет играть на новой 53-тысячной арене «Эвертон Стэдиум».
По информации Opta, после 120 сыгранных матчей на «Гудисоне» команды имеют полный партитет — «Эвертон» и «Ливерпуль» одержали по 41 победе, еще 38 матчей закончились вничью.
«Гудисон Парк» был открыт в 1892 году. Спустя два года стадион принял первое мерсисайдское дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем», которое закончилось разгромной победой «ирисок» со счетом 3:0.
Всего с 1894 года команды сыграли между собой 245 игр — 99 побед одержал «Ливерпуль», 68 матчей выиграл «Эвертон», еще 78 встреч закончились вничью.
«Ливерпуль» продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, на семь очков опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала». «Эвертон» располагается на 15-й строчке.
В следующем туре «Эвертон» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Встреча состоится в пятницу, 15 февраля. На следующий день «Ливерпуль» дома примет «Вулверхэмптон».